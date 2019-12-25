Для детей из Мариуполя в Петербурге проведут "Елку желаний"

С этим предложением выступили жители города на Неве, а градоначальник поддержал идею.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов во время прямой линии рассказал, что в Петербурге для детей из Мариуполя проведут "Елку желаний".

С этим предложением выступили жители города на Неве, а градоначальник поддержал идею. Он отметил, что мероприятие проведут в Северной столице и в Мариуполе.

Ранее стало известно, что главную городскую ель начали устанавливать на Дворцовой площади. Дерево обошлось городу в 7 млн рублей, что на 1, млн больше, чем в 2021 году.

Фото: pexels