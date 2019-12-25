Длительность полного лунного затмения 26 мая составит чуть больше 14 минут

Увидеть природное явление смогут жители Дальнего Востока.

Длительность полного лунного затмения 26 мая составит 14 минут и 30 секунд. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария. Редкое явление, при котором естественный спутник нашей планеты будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли, смогут увидеть жители Дальнего Востока (Хабаровского и Приморского краев), на Камчатке, Чукотке. Также явление зафиксируют жители западного побережья Северной Америки, восточного побережья Азии, Тихого океана, Индонезии, Австралии.

Северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли. пресс-служба Московского планетария

Напомним, что полное затмение на этот раз совпадет с полнолунием и прохождением Луной перигея (ближайшей к Земле точки орбиты). Такое сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. Наблюдать за затмением можно будет с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14:19 Луна погрузится в северную часть тени планеты на 1,0095 от своего диаметра.

Умер летавший на Луну астронавт Майкл Коллинз.

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