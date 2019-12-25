Диспетчер теплосети оспаривает выдвинутые ему обвинения в гибели двух людей

Емельянов обратился в суд, чтобы оспорить приказ о наложении на него дисциплинарного взыскания.

В Петербурге диспетчер компании "Теплосеть" Евгений Емельянов, которого обвиняют в прорыве трубы на Измайловском проспекте, пожаловался в суд на своего работодателя. Напомним, из-за прорыва трубы погибли два человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Емельянов обратился в суд, чтобы оспорить приказ о наложении на него дисциплинарного взыскания. Также он уверяет, что его действия соответствовали должностным инструкциям.

В момент прорыва труба в кафе находились несколько человек, которые отмечали там день рождения. Из-за ожогов молодые люди скончались. По версии следствия, труба лопнула из-за повешения давления воды в результате неправильных действий диспетчера Емельянова.

Родители погибших ранее просили 4 млн рублей в качестве морального вреда.

Фото: Piter.tv