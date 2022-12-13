Петербургский врач назвала лучшее время для прохождения диспансеризации

В 2023 году планируется проверить здоровье 2 млн 762 тыс. взрослых горожан и 949 тыс. детей, что составляет 60,9% от всего населения Северной столицы.

Возвращение массовой диспансеризации в РФ 2013 году было направлено на снижение числа онкологических, сердечно-сосудистых и иных серьёзных неинфекционных заболеваний, которые из-за отсутствия своевременной диагностики обнаруживали уже в поздних стадиях. В прошлом году процедуру прошли 2 млн 383 тыс. взрослых петербуржцев. До декабря планируется проверить здоровье ещё 2 млн 762 тыс. взрослых горожан и 949 тыс. детей, что составляет 60,9% от всего населения Северной столицы. О том, какое время лучше всего подходит для прохождения диспансеризации, "Петербургскому дневнику" рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Медик отметила, что наиболее удобно проходить процедуры сейчас, сразу перед сезоном отпусков: это обусловлено тем, что в городе наблюдается стабильная эпидситуация и все ограничения сняты. Кроме того, диспансеризация позволит насладиться долгожданным отпуском без неожиданных проблем со здоровьем.

Я хочу ответить скептикам, которые не понимают, для чего нужны профосмотры. Диспансеризация настроена на выявление новых заболеваний. Вы можете иметь ряд хронических болезней, о которых вы знаете и с которыми смирились, но вы не можете знать, какие еще неприятные сюрпризы может преподнести организм. Выбор нозологий, на которые в первую очередь направлены усилия медиков, не случаен – это наиболее частые неинфекционные заболевания, которые можно вовремя диагностировать и вылечить…Поэтому мы всех приглашаем в кабинеты и отделения медицинской профилактики. В первую очередь тех, кто не был в поликлинике два и более года. Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга

По оценке врачей, 60% пришедших на диспансеризацию пациентов составляют женщины, а ещё 40% – мужчины. Профосмотры, как правило, назначаются для граждан от 40 лет.

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Фото: Piter.TV