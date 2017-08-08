Disney снимет новую версию мультфильма "Леди и Бродяга"

Новая версия "Леди и бродяги" выйдет на новом сервисе Disney в 2019 году.

Студия Disney объявила о съемках полнометражной картины по мотивам знаменитого мультфильма "Леди и Бродяга". В работе будет использована современная 3D-графика. Картина станет гибридом полнометражного фильма и компьютерной анимации.

Режиссером нового фильма станет Чарли Бин, известный зрителям по картине "Лего Ниндзяго". Продюсером станет Бригэм Тейлор снявший "Книгу джунглей" и "Пиратов Карибского моря".

Напомним, что первый мультфильм "Леди и Бродяга" вышел на экраны в 1955 году. Анимация рассказывал историю любви спаниеля по кличке Леди и дворового пса Бродяги. Это первый проект студии Disney с использованием широкоэкранного формата CinemaScope.

Полнометражный фильм "Леди и бродяга" выйдет на новом сервисе Disney. Студия планирует запустить его в 2019 году.