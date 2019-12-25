Disney представил бодипозитивный образ Золушки

Дочернее издательство студии показало обложку новой книги Джули Мерфи "Если туфелька подойдет".

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что компания Disney разработала бодипозитивный образ Золушки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что бодипозитивная Золушка разработана специально для обложки новой книги Джули Мерфи "Если туфелька подойдет". Образ героини представило дочернее издательство студии.

Известно, что в этой книге Disney будет рассказывать о своих принцессах, но с учетом современных реалий. На первой иллюстрации книги нарисована Золушка размера Plus Size.

Ранее мы сообщали о том, что Пенелопу Крус атаковали в Instagram за "поддержку Армении".

Фото: Disney Publishing