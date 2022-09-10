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Disney представил трейлер "Русалочки" с Холли Бэйли

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Мировая премьера состоится в мае 2023 года.

Disney представил трейлер экранизации мультфильма "Русалочка". Его показали в рамках мероприятия D23.

Сюжет фильма будет повторять оригинальную историю мультфильма, в которой Ариэль влюбляется в принца Эрика и решается пойти на сделку с ведьмой Урсулой, теряя свой голос.

Главную роль сыграет Холли Бэйли. Также в фильме снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и другие. Режиссером картины выступил Роб Маршалл. Мировая премьера состоится в мае 2023 года.

Ранее Netflix представил тизер сиквела "Достать ножи".

Видео: YouTube / Walt Disney Studios

Теги: disney, русалочка, трейлер, экранизация
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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