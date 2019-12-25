Disney планирует закрыть мультсериал "Утиные истории"

Причины закрытия не называются.

Кинокомпания Disney может закрыть мультсериал "Утиные истории". Об этом заявил Дрю Тейлор написал в своём аккаунте Twitter.

Причины закрытия не называются. Тейлор заявил, что авторы проекта уже запускают новые киноленты, а их офисы закрыты.

Я люблю смотреть перезапуск "Утиных историй" 2017 года, но с сожалением сообщаю вам, что шоу закрывается Дрю Тейлор.

Стоит отметить, что кинокомпания Disney не делала ещё официального заявления об открытии мультсериала.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер последней анимации от Хаяо Миядзаки "Ая и ведьма".

Фото:кадр из мультсериала