Disney перенесла российские премьеры из-за нерабочих дней

Перенос связан с ограничениями в работе кинотеатров в период с 30 октября по 7 ноября.

Из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября компания Disney перенесла ряд премьер, которые выпадали на эти даты в России. Так, кинокомикс "Вечные" режиссера Хлои Чжао зрители увидят не 4, а 8 ноября. С 28 октября на 18 ноября перенесена премьера "Последней дуэли" Ридли Скотта. Об этом пишет РБК, ссылаясь на The Walt Disney Company Russia & CIS.

В общей сложности Disney перенес выход восьми фильмов. Причиной стали ограничения в работе кинотеатров в период нерабочих дней. При этом на 4 ноября все еще запланирована драма о принцессе Диане "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт в главной роли.

Ранее вышел первый трейлер драмы "Спенсер" о принцессе Диане.

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