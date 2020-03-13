Парки развлечений во Франции и США временно не будут работать с 15 марта.

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса. Об этом сообщили журналисты из Le Parisien. Речь идет о парках развлечений, которые находятся в городах Париж, Орландо и Анахайм. Отели там будут работать до понедельника (16 марта), чтобы туристы могли организовать свой отъезд. Вход в парки Диснея будет невозможен для посетителей с 15 марта. Также с 14 марта недоступным на две недели станет парк развлечений Universal Studios в Голливуде.

Ранее в парижском Диснейленде отменили уличные парады и праздничные шоу. У одного из сотрудников парка выявили коронавирус. В остальных парках Диснея зараженных сотрудников нет. До начала апреля закрытым останется Диснейленд в Токио. В Шанхае парк развлечений возобновил работу в начале этой недели.

Напомним, что Disney World в Орландо ежегодно посещает по 21 млн человек. Этот парк развлечений является самым популярным в мире. В рейтинге известности за ним следует Диснейленд в Анахайме. Туда каждый год приезжают 18,7 млн. посетителей. Диснейленд в Париже принимает по 10 млн человек ежегодно.

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Фото: www.atorus.ru

Видео: YouTube/inselvideo, Александр Дудников