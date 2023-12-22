Disco Elysium получит русскую озвучку — авторы показали первый тизер

Дата релиза локализации игры не названа.

В преддверии нового года студия COOL-GAMES провела предновогодний стрим, в рамках которого неожиданно анонсировала зрителям русскую озвучку для компьютерной игры Disco Elysium. речь идет об одного из лусших ролевых проектов по мнению фанатов жанра. Авторы разместили в социальных сетях первый ролик русскоязычной локализации проекта, однако не назвали даже примерную дату выхода озвучки в свет. Напомним, что в Disco Elysium очень много диалогов и текста, поэтому работа студии может затянуться более чем на один год.

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Фото и видео: Вконтакте / Zone of Games