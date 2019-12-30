Дирижера Александра Дмитриева поздравили с юбилеем Беглов и Мишустин

Народный артист СССР празднует 85-ый День Рождения.

Поздравление губернатора Александра Беглова размещено на официальном сайте городской администрации, а премьер-министра Михаила Мишустина — на сайте правительства РФ.

Глава города отметил, что имя музыканта тесно связано с культурной жизнью Петербурга.

Напомним, что Александр Дмитриев с 1977 года по 2018 год являлся художественным руководителем и главным дирижёром Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Сейчас он дирижёр-лауреат Академического Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Ранее мы сообщили, что Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония