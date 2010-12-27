Директором Центра госэкспертизы стала Ирина Косова

Ее предшественником был Игорь Юдин.

На посту директора СПб ГАУ "Центра государственной экспертизы" Игоря Юдина сменила Ирина Косова. Об этом 15-го июля сообщила пресс-служба Смольного.

Организация проводит экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ирина Косова получила три высших образования. Два из них по техническим специальностям, одно связано с государственной службой. Свою карьеру она начала в ФГУ "Центр по оказанию работ и услуг природоохранного назначения". С 2015 по 2018 года работала в ООО "Геострой" на должности заместителя генерального директора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный изменил Экологический кодекс Петербурга.

Фото: spbexp.ru