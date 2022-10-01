Петербургский Центр госэкспертизы сэкономил более 11 млрд рублей на строительстве за полгода

Проверялась сметная стоимость 207 объектов.

Санкт-Петербургский Центр госэкспертизы сэкономил более 11 млрд 115 млн рублей из бюджетных средств на строительстве за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе государственного строительного надзора и экспертизы по Петербургу.

Проверялась сметная стоимость 207 объектов. Сэкономленная сумма вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Первоначально общая стоимость всех объектов капитального строительства составляла около 148 млрд рублей. Она была сокращена на 7,5%.

За шесть месяцев учреждение выдало 333 заключения экспертизы. На данный момент рассматриваются еще 342 объекта.

Ранее на Piter.TV: ремонт Литейного проспекта завершился досрочно.

Фото: Piter.TV