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Вчера, 22:00
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Директор гостелевидения Чечни заявил, что готов убивать критиков Кадырова

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Чингиз Ахмадов опубликовал видео, где выступил с угрозами в адрес врагов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Врагов Кадырова Чингиз Ахмадов назвал "отбросами общества" и "нелюдями". Директор ЧГТРК добавил, что "враг Рамзана Кадырова является врагом чеченского народа" и лично его врагом.

"Так вот, если придется убить того, кто идет убивать — убьем. Если избить надо — пока душа в теле есть, бить будем. Если слово надо сказать, и его обязательно скажем", — приводит портал "Кавказский узел" перевод его слов с чеченского языка.

Ахмадов заявил, что местное телевидение не показывает "и десяти процентов" тех добрых дел, что делает Кадыров. 

В своем видеообращении директор государственного телевидения попросил жителей Чечни вспомнить сложные времена войны в республике в прошлом и радоваться тому, как все изменилось к лучшему теперь.

Ранее подруга увезенной из убежища в Дагестане чеченки обратилась к депутату Оксане Пушкиной.

Видео: Instagram / @noh_che

Теги: кадыров, чечня
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ширяева матрёна
Вчера 23:34

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