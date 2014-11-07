Директор гостелевидения Чечни заявил, что готов убивать критиков Кадырова

Чингиз Ахмадов опубликовал видео, где выступил с угрозами в адрес врагов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Врагов Кадырова Чингиз Ахмадов назвал "отбросами общества" и "нелюдями". Директор ЧГТРК добавил, что "враг Рамзана Кадырова является врагом чеченского народа" и лично его врагом.

"Так вот, если придется убить того, кто идет убивать — убьем. Если избить надо — пока душа в теле есть, бить будем. Если слово надо сказать, и его обязательно скажем", — приводит портал "Кавказский узел" перевод его слов с чеченского языка.

Ахмадов заявил, что местное телевидение не показывает "и десяти процентов" тех добрых дел, что делает Кадыров.

В своем видеообращении директор государственного телевидения попросил жителей Чечни вспомнить сложные времена войны в республике в прошлом и радоваться тому, как все изменилось к лучшему теперь.

Ранее подруга увезенной из убежища в Дагестане чеченки обратилась к депутату Оксане Пушкиной.

Видео: Instagram / @noh_che