Директор СЗИУ РАНХиГС Шамахов передумал участвовать в выборах в ЗакС

Владимир Шамахов баллотировался в городской парламент по 13-му одномандатному округу.

Директор Северо-Западного института управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС) Владимир Шамахов передумал участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом 1 сентября Шамахов заявил в ходе торжественного открытия нового учебного года в институте.

По словам Шамахова, летом студенты, выпускники и преподаватели просили его остаться в институте и продолжать работу. Также вчера с этой просьбой к Шамахову обратился Студенческий ученый попечительский совет. В итоге Шамахов все-таки принял решение выйти из предвыборной гонки.

Кроме того, по его словам, ректор Президентской академии Владимир Мау сделал ему предложение, которое позволит и дальше продолжать трудиться на благо института. Шамахов поблагодарил коллектив СЗИУ за высокую оценку его труда. Он руководит институтом уже 10 лет.

Ранее мы писали, что кандидат от "Единой России" Кукушкина отказалась от участия в выборах в ЗакС.

Фото: ВКонтакте / Владимир Шамахов