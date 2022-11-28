Дипломат Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками

Она отметила, что этот вопрос был целью встречи Бернса и Нарышкина.

Временная поверенная в делах США в Москве Руд рассказала о канале связи с Россией для управления ядерными рисками. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".

Дипломат отметила, что этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина. Она подчеркнула, что Бернс не проводил никаких переговоров на тему урегулирования конфликта на Украине. Также Руд добавила, что в случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи.

Ранее Руд заявила, что США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана.

Видео: Telegram / РИА Новости