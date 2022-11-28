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Дипломат Руд: США обсуждают с Россией вопрос освобождения Грайнер и Уилана

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По ее словам, Вашингтон обсуждает с российскими властями этот вопрос по специальным каналам.

США обсуждают с Россией вопрос освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".

По словам дипломата, Вашингтон обсуждает с российскими властями этот вопрос по специальным каналам. Она подчеркнула, что США внесли на рассмотрение серьезное предложение, дорабатывая его и предлагая альтернативы.

К сожалению, пока со стороны Российской Федерации серьезного ответа на эти предложения не поступило. Я имею в виду ответ, который бы помог нам прийти к соглашению.

Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве

Ранее Руд заявила, что США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бриттни грайнер, пол уилан, россия, сша, элизабет руд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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