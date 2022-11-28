Дипломат Руд: США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".
Дипломат подчеркнула, что сейчас российским гражданам трудно добираться до Варшавы, где можно получить иммиграционную визу. В связи с этим сейчас ведется поиск более доступной для граждан страны. Руд отметила, что США готовы принимать россиян, которые хотят посетить страну или приехать туда на учебу.
Дело в том, что численность персонала посольства очень сильно сократилась, и особенно это касается консульского отдела. В консульстве сейчас очень мало сотрудников.
Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве
Ранее в МИД заявили, что Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично.
Видео: Telegram / РИА Новости
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