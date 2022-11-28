Дипломат Руд: США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

По ее словам, США готовы принимать россиян, которые хотят посетить страну или приехать туда на учебу.

США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".

Дипломат подчеркнула, что сейчас российским гражданам трудно добираться до Варшавы, где можно получить иммиграционную визу. В связи с этим сейчас ведется поиск более доступной для граждан страны. Руд отметила, что США готовы принимать россиян, которые хотят посетить страну или приехать туда на учебу.

Дело в том, что численность персонала посольства очень сильно сократилась, и особенно это касается консульского отдела. В консульстве сейчас очень мало сотрудников. Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве

Ранее в МИД заявили, что Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично.

Видео: Telegram / РИА Новости