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Дипломат Руд: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

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Она напомнила, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней консультативной комиссии.

США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".

Дипломат напомнила, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней консультативной комиссии. На этой встрече будут обсуждать вопросы по имплементации действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Мы намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно.

Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве

Ранее Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: диалог, россия, стратегическая стабильность, сша, элизабет руд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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