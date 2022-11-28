Дипломат Руд: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".
Дипломат напомнила, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней консультативной комиссии. На этой встрече будут обсуждать вопросы по имплементации действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Мы намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно.
Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве
Ранее Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками.
Видео: Telegram / РИА Новости
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