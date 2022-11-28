Дипломат Руд: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

Она напомнила, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней консультативной комиссии.

США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью "РИА Новости".

Дипломат напомнила, что в ближайшее время состоится встреча двусторонней консультативной комиссии. На этой встрече будут обсуждать вопросы по имплементации действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Мы намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно. Элизабет Руд, временная поверенная в делах США в Москве

Ранее Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками.

Видео: Telegram / РИА Новости