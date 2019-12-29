Шоу Димы Билана "Планета Билан. На орбите"

Популярный певец выступит со своим шоу в "Ледовом" 28 февраля.

Дима Билан приедет в Петербург 28 февраля. Поклонники популярного певца смогут услышать хиты и новые песни исполнителя. Зрителей ждет масшабное шоу: они увидят сцену, похожую на космический корабль, огромные экраны и декорации-трансформеры.

Команда артиста из 300 человек несколько месяцев работала и репетировала, в шоу задействованы тонны оборудования, киловатты звука и света.

По словам организаторов, шоу названо так неслучайно: "В его основу легла идея, что каждый человек – отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной, по своим орбитам, со своими законами и правилами".



Адрес: Ледовый Дворец, просп. Пятилеток, 1

Начало: в 20:00



Билеты: от 1500 рублей

Фото: bilanofficial, Instagram