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Шоу Димы Билана "Планета Билан. На орбите"
Сегодня, 20:00
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nechaevape

Шоу Димы Билана "Планета Билан. На орбите"

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Популярный певец выступит со своим шоу в "Ледовом" 28 февраля.

Дима Билан приедет в Петербург 28 февраля. Поклонники популярного певца смогут услышать хиты и новые песни исполнителя. Зрителей ждет масшабное шоу: они увидят сцену, похожую на космический корабль, огромные экраны и декорации-трансформеры.

Команда артиста из 300 человек несколько месяцев работала и репетировала, в шоу задействованы тонны оборудования, киловатты звука и света.

По словам организаторов, шоу названо так неслучайно: "В его основу легла идея, что каждый человек – отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной, по своим орбитам, со своими законами и правилами".

Адрес: Ледовый Дворец, просп. Пятилеток, 1

Начало: в 20:00

Билеты: от 1500 рублей

 Фото: bilanofficial, Instagram

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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