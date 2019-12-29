Шоу Димы Билана "Планета Билан. На орбите"

Дима Билан приедет в Петербург 28 февраля. Поклонники популярного певца смогут услышать хиты и новые песни исполнителя. Зрителей ждет масшабное шоу: они увидят сцену, похожую на космический корабль, огромные экраны и декорации-трансформеры.
Команда артиста из 300 человек несколько месяцев работала и репетировала, в шоу задействованы тонны оборудования, киловатты звука и света.
По словам организаторов, шоу названо так неслучайно: "В его основу легла идея, что каждый человек – отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной, по своим орбитам, со своими законами и правилами".
Адрес: Ледовый Дворец, просп. Пятилеток, 1
Начало: в 20:00
Билеты: от 1500 рублей
Фото: bilanofficial, Instagram
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