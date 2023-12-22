Дилеры продали более двух тысяч Solaris в марте

В марте в России было продано 2057 автомобилей Solaris, которые начали поступать дилерам с 11 марта 2024 года. Об этом агентству "АВТОСТАТ" сообщили в пресс-службе "АГР".
Больше всего в первый весенний месяц было продано автомобилей Solaris HS. Автомобили моделей Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX представлены в меньшем количестве.
По итогам первого квартала 2024 года было выпущено 3 тысячи автомобилей бренда Solaris. Во втором квартале планируется увеличить объем выпуска и отгрузок автомобилей.
Автомобили собирает петербургский "Автомобильный завод АГР". Гендиректором завода стал Алексей Калицев, который развивал бренды Hyundai и Genesis в России.
Фото: AGR Automotive Group
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