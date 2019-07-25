Диктор парада ВМФ в Петербурге рассказал, как готовится к работе

Диктор Главного военно-морского парада в Петербурге Борис Хасанов поделился, как готовится к мероприятию.
Он поделился, что заучивает большой объем текста, а для голоса есть диета. Диктор не ест орехов и сладкого, а также почти не употребляет молочные продукты и алкоголь. Эти продукты скорее влияют не на голос, а на мозг. Об этом рассказал Хасанов в интервью "Невским Новостям".
Напомним, что главный парад ВМФ состоится 26 июля.
Ранее мы писали, что в Петербурге прошла третья репетиция Главного военно-морского парада.
Фото: vk.com/xasahoff
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