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Диктор парада ВМФ в Петербурге рассказал, как готовится к работе
Сегодня, 22:04
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smirenny

Диктор парада ВМФ в Петербурге рассказал, как готовится к работе

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Борис Хасанов поделился, что заучивает много текста.

Диктор Главного военно-морского парада в Петербурге Борис Хасанов поделился, как готовится к мероприятию. 

Он поделился, что заучивает большой объем текста, а для голоса есть диета. Диктор не ест орехов и сладкого, а также почти не употребляет молочные продукты и алкоголь. Эти продукты скорее влияют не на голос, а на мозг. Об этом рассказал Хасанов в интервью "Невским Новостям".

Напомним, что главный парад ВМФ состоится 26 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошла третья репетиция Главного военно-морского парада.

Фото: vk.com/xasahoff

Теги: борис хасанов диктор, диктор парада вмф, парад вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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