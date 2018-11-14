Дикая мышка навела порядок в гараже британцу и стала знаменитой

Мужчина, приходя по утрам гараж, находил там идеальный порядок. Чтобы разгадать загадку, он установил камеру видеонаблюдения. Увиденное потрясло владельца гаража.

Видео с мышкой чистюлей облетело интернет и сделало этого зверька знаменитым.

В Великобритании мужчина пришел однажды утром в гараж и увидел на столе идеальный порядок. Все разбросанные накануне "железяки" были убраны аккуратно в контейнер. На следующее утро все повторилось вновь - разбросанные вещи оказались в контейнере. Мужчина решил установить камеру, чтоб открыть загадку идеального порядка.

Когда он просмотрел видео, он был поражен. Порядок наводила обыкновенная дикая мышка. Она приходила на стол с инструментами и запчастями и начинала их проворно стаскивать в пластиковую коробку.

Видео, размещенное мужчиной в соцсетях, тут же разлетелось по всему миру и стало вирусным, сделав обыкновенную дикую мышку знаменитой.

Видео: Twitter