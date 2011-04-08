Дифференцированный тариф на платную парковку могут ввести в Петербурге

Предполагается, что стоимость парковки автомобиля в выходные, праздничные и рабочие дни будет различаться.

Комитет по транспорту Петербурга рассматривает возможность введения дифференцированного тарифа на платную парковку в зависимости от дня недели. Об этом говорится в официальном ответе, полученном депутатом Законодательного собрания Алексеем Цивилевым.

Предполагается, что стоимость парковки автомобиля в выходные, праздничные и рабочие дни будет различаться. Этот вариант рассматривается на основе мониторинга дорожного движения за весь 2024 год.

Согласно имеющимся у комитета данным, введение платной парковки не привело к уменьшению количества автомобилей в центре города в выходные и праздничные дни. Алексей Цивилев также отметил в своем Telegram-канале, что средняя скорость движения в центре в нерабочие дни не увеличилась.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы с инвалидностью могут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)