Диетологи раскрыли россиянам способы не растолстеть в изоляции

Специалисты дали рекомендации по правильному питанию в условиях самоизоляции.

Диетологи раскрыли россиянам способы не растолстеть из-за режима самоизоляции. Об этом рассказали журналисты "РЕН ТВ" со ссылкой на специалиста Ирину Писареву. Медик согласилась с рекомендациями, которые ранее дали представители Всемирной организации здравоохранения. Они опубликовали советы, связанные с правильным питанием на время карантина.

Эксперты отмечают, что в первую очередь из рациона следует исключить алкоголь, трансжиры, пальмовое масло, жареную пищу, а также ограничить себя в употреблении сахара. Диетологи советуют увеличить потребление воды и клетчатки, которую можно найти в овощах и фруктах.

В ВОЗ заметили, что следует избегать покупки продуктов, в которых нет реальной необходимости. Особенно это касается товаров с ограниченным сроком хранения. Ирина Писарева напомнила, что длительный срок хранения консервов может сказаться на содержание в банке химических веществ, негативно влияющих на организм.

Назван полезный во время режима самоизоляции витамин.

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