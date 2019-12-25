Британские врачи советуют ежедневно принимать витамин D.

Назван полезный во время режима самоизоляции витамин. Об этом рассказали специалисты из министерства здравоохранения Великобритании в публикации для Public Health England (PHE). Местные врачи рекомендуют гражданам принимать витамин D во время распространения пандемии коронавируса.

Витамин D может помочь людям, которым приходится продолжительное время находиться внутри помещений. Они практически не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, поэтому не могут получить витамин D в достаточном количестве. Чтобы сохранить норму витамина в организме, медики рекомендуют принимать по 10 микрограмм ежедневно для укрепления здоровья.

Напомним, что витамин D отвечает за усвоение кальция, а также фосфатов. Они в свою очередь влияют на состояние мускулов, костей, зубов. Однако витамин D не может защитить человека от инфицирования COVID-19 или вылечить болезнь.

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