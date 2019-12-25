Диетолог рекомендовала пить какао для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

По словам диетолога, в какао-бобах содержатся углеводы, белки, органические кислоты, масла, минералы, витамины РР, А, В.

Умеренное потребление какао способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на работу мозга. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По словам диетолога, в какао-бобах содержатся углеводы, белки, органические кислоты, масла, минералы, витамины РР, А, В. Также в какао много природных антиоксидантов которые защищают мембраны клеток организма от повреждения. Диетолог подчеркнула, что полезно только умеренное употребление какао-бобов.

Чрезмерное употребление продуктов содержащих какао-порошок может вызвать аллергические реакции. Кроме того, в составе какао-бобов присутствуют алкалоиды - теобромин и кофеин. Антонина Стародубова, диетолог

Одна чашка какао несколько раз в неделю или один раз в день - это вполне стандартное количество рекомендованного потребления, которое принесет пользу и удовольствие.

Ранее эндокринолог назвал безопасную норму чая.

Фото: pixabay