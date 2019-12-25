Диетолог дал советы по питанию при лечении от коронавируса

Чтобы восстановление шло быстрее, организму требуется правильное питание.

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева дала россиянам советы по питанию в период лечения коронавируса. Об этом сообщило информагентство "Тюменская линия".

Чтобы восстановление шло быстрее, организму требуется правильное питание. Есть нужно обязательно, даже если нет вкусов и запахов.

Диетолог рекомендовала есть небольшими порциями жидкую или очень мягкую пищу. Это могут быть молочные каши, куриный бульон, картофельное пюре. Также нужно много пить воды, морса, компота из сухофруктов. Напитки лучше готовить самим и добавлять туда как можно меньше сахара.

Диетолог также призвала больных с высокой температурой воздержаться от большого количества сладкого и сахара.

Ранее создатель диеты Дюкана дал россиянам рекомендации по профилактике коронавируса.

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