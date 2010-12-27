Прима Мариинки Диана Вишнёва откроет свою студию в Петербурге

В сентябре на острове Новая Голландия откроется Студия Дианы Вишневой, примы-балерины Мариинского театра и Американского театра балета.

20 сентября на острове Новая Голландия открывается Студия балерины Дианы Вишневой Context Pro. Проект создал Фонд содействия развитию балетного искусства примы. У студии будет и своя миссия – повышать доступность балетного искусства и развитие молодых хореографов.

"Идея студии Context Pro возникла в процессе развития моего фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который в этом году отмечает свое 5-летие. Захотелось создать место, где каждый, независимо от опыта и возраста, смог бы погрузиться в танец и ощутить свободу движения", - передает слова Вишневой пресс-служба студии.

Балерина заметила, что при создании своего фестиваля она увидела необходимость в репетиционной площадке. Студия Context Pro собирается вести образовательную работу: проводить воркшопы, тренинги, кинопоказы, лекции и обсуждения.

Ранее Piter.tv писал о первом мероприятии студии: В Петербурге пройдет День современного танца Израиля.

Фото: Марк Олич