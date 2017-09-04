В Петербурге пройдет День современного танца Израиля

В Петербурге пройдет День современного танца Израился, посетить мероприятие сможет каждый желающий. Для гостей будут проходить мастер классы, показ фильма и лекции по современному танцу.

В Санкт-Петербурге 4 сентября в Новой Голландии пройдет День современного танца Израиля. Организация мероприятия проходит в сотрудничестве с Международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva.

Сам праздник начнется 4 сентября в 17.00. Первым выступит с мастер классом Владимир Варнава, лауреат "Золотая маска" в номинации "Балет / мужская роль". Он поделится знаниями техники современного класса с посетителями мастер класса. Стать участником может любой желающий, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Следующий час к участникам выйдет балетный критик Лейла Гучмазова. Она расскажет почему именно в Израиле современный танец прижился быстро, а также кто в настоящее время является асом в данном направлении.

В 20.00 состоится показ фильма Mr. Gaga, на котором покажут творчество хореографа Охада Наарина. Гости увидят процесс репетиций, архивные материалы, а также съемки танцевальных номеров.

Видео: youtube Yael Gross