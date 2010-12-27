В саду Сен-Жермен 12 мая откроют площадку "Городского театра"

В Петербурге появится новая театральная площадка.

В Санкт-Петербурге "Городской театр" начнет выступать на собственной площадке, которая находится в саду Сен-Жермен на Литейном проспекте, 46.

Открытие новой площадки состоится в субботу, 12 мая. В субботу и воскресенье первый спектакль дилогии по повести Стругацких "Пикник на обочине". Постановку "Понедельник начинается в субботу" зрители увидят 16 июня. Также запланированы показы детского спектакля "День, когда я проснулся".

Как сообщает "Собака.ру", позже в саду будут проходить лекции о театре, а также актерские курсы и мастер-классы.