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Организаторы ПМЭФ-2018 опубликовали программу культурных мероприятий
Сегодня, 9:38
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alexandra08
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Организаторы ПМЭФ-2018 опубликовали программу культурных мероприятий

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На Новой сцене Мариинского театра 25 мая состоится  выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и пианиста Дениса Мацуева.

Уже известна программа культурных мероприятий, которые состоятся на Международном Экономическом форуме в Петербурге с 24 по 26 мая.

Накануне открытия 23 мая в Михайловском театре состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологией. В музее Фаберже в тот же день проведут благотворительный вечер. На мероприятии выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и известной пианистки Миры Евтич. В Эрмитаже, Гербовом зале пройдет концерт "Выдающиеся голоса XXI века", затем там откроется музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга".

24 мая в Мариинском театре выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В галерее KGallery откроют выставку "Космос. Истории людей", а в  "Метрополе" участники форума примерят на себя роль знатоков в игре "Что? Где? Когда?". В Михайловском в этот день состоится  прием с участием пианиста Бориса Березовского.

25 мая в Президентской библиотеке проведут благотворительный гала-концерт.  На мероприятии выступят виолончелист Сергей Ролдугин, а также солист Мариинского театра Владимир Галузин. На Новой сцене Мариинского театра состоится  выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и пианиста Дениса Мацуева.

В завершение форума, 26 мая, на Дворцовой площади пройдет культурна программа, которая закончится гала-концертом "Классика на Дворцовой".

Фото: ВКонтакте.

Теги: культура , культура спб , мацуев , новости спб , пмэф 2018
Категории: Новости СПб Культура

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