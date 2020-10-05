Губернатор Петербурга пообещал прислушаться к советам Дианы Гурцкой по развитию системы "Говорящий город"

Певица указала на то, что права людей с инвалидностью по зрению ущемляются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проработать систему "Говорящий город" после того, как получил письмо с предложениями от певицы Дианы Гурцкой. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Получил обращение Дианы Гурцкой с предложениями по улучшению работы системы радиоинформирования и звукового ориентирования людей с нарушениями зрения "Говорящий город". Поручил проработать эту тему вице-губернаторам М.Ю. Соколову и О.Н. Эргашеву. Александр Беглов.

Для решения вопросы подключат Общественную палату, некоммерческие организации и активистов.

Гурцкая обратила внимание на то, что в новых автобусах "Пассажиравтотранса" нет системы "Говорящий город". Горожане самостоятельно не могут узнать номер автобуса, найти дверь и открыть ее. По мнению певицы, это ущемляет права незрячих людей.

Ранее петербуржцы с инвалидностью по зрению рассказали Piter.tv про неудобства в транспорте и общественных местах. Их рекомендации мы направили комитету по транспорту и получили ответ.

Фото: Piter.tv