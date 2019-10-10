Девятилетний американец обвиняется в убийстве 5 человек и поджоге

Обвинение настаивает на том, что ребенок совершил поджог намеренно. Защита утверждает, что такой маленький ребенок не мог в полной мере осознавать последствия своих деяний.

В США 9-летнего мальчика обвиняют в жестоком убийстве 5 человек и поджогах.

В апреле в штате Иллинойс при пожаре в передвижном доме погибла 69-летняя женщина, 34-летний мужчина и три маленьких ребенка (возраст погибших детей 2 года, 2 года и 1 годик). Еще двум людям удалось спастись.

Вскоре полиция установила, что поджог совершил 9-летний мальчик. Обвинение настаивает на том, что школьник поджег дом намеренно с целью убить людей. Защита настаивает, что ребенок в столь малом возрасте не может в полной мере осознавать последствий своих действий.

Ребенка не арестовывали, а если суд все же признает мальчика виновным в преднамеренном убийстве, его ждет испытательный срок в течение 5 лет.

Ранее: ФБР назвало самого "продуктивного" серийного убийцу, на счету которого 93 жертвы.

Видео: YouTube/KSDK News