Девятиклассники Выборгского района пишут итоговые контрольные

Во вторник, 18 мая, проверяли свои знания по литературе 10 выборгских девятиклассников, по биологии – 77, по информатике –261.

Учащиеся 9-х классов Выборгского района начали писать контрольные работы, которые проводятся вместо ОГЭ по выбору, отмененного в 2020/2021 учебном году из-за пандемии. На этот раз выпускник сдает только один предмет, который он выбрал. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Во вторник, 18 мая, проверяли свои знания по литературе 10 выборгских девятиклассников, по биологии – 77, по информатике –261. В среду, 19 мая, пройдут контрольные по физике и истории; 20 мая – обществознанию и химии; 21 мая – географии и иностранным языкам. Резервных сроков не предусмотрено.

Выпускники 9 классов пишут контрольные работы в своих школах, проверяют их учителя. Результаты должны быть известны не позднее, чем через 10 дней. Итоги данной контрольной могут быть использованы при зачислении учащегося в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения.

Всего в Выборгском районе в этом году завершают обучение в 9-х классах 1458 человек.

Ранее выборгские школьники написали "Диктант Победы".

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО