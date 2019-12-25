Девятиклассник с отравлением упал с козырька подъезда на Непокоренных

Подросток получил тяжелые травмы.

Около часа ночи в пятницу, 20 ноября, в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы. Как стало известно Piter.TV, врачи рассказали о поступившем к ним подростке в тяжелом состоянии.

16-летнего юношу привезли накануне около 10 часов вечера. У девятиклассника диагностировали тяжелую кататравму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга с крупными внутренними гематомами, закрытый перелом лучевой кости, гемосинус. Отмечается, что подросток отравился неизвестным веществом, а травмы получил, упав с козырька подъезда на проспекте Непокоренных.

Известно, что мальчик проблемный и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетний. 17 ноября он ушел из дома на Кораблестроителей, где проживает с бабушкой.

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Фото: Piter.TV