  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 15-летний юноша ударил ножом отчима
Сегодня, 10:18
60
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15-летний юноша ударил ножом отчима

0 0

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Семейный конфликт закончился поножовщиной во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним воскресным утром в одной из квартир домов на Малой Карпатской 16-летний юноша ножом ударил в живот отчима.

Пострадавший 34-летний мужчина был госпитализирован с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов. Подросток задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Обуховской Обороны мигрант выстрелил в ногу бизнесмену.

Фото: pexels

Теги: отчим, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии