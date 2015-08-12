В Петербурге 15-летний юноша ударил ножом отчима

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Семейный конфликт закончился поножовщиной во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним воскресным утром в одной из квартир домов на Малой Карпатской 16-летний юноша ножом ударил в живот отчима.

Пострадавший 34-летний мужчина был госпитализирован с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов. Подросток задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Обуховской Обороны мигрант выстрелил в ногу бизнесмену.

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