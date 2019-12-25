Девятиклассник силой отобрал у 18-летнего петербуржца AirPods, часы и 200 рублей

Подозреваемый состоит на учетах в ПНД и ОДН.

Девятиклассника из Шушар подозревают в избиении и ограблении 18-летнего петербуржца. Об этом стало известно Piter.tv.

Состоящий на учёте подросток уже попадался на криминале: он в 2021 году похитил автомойку за 6 тысяч рублей. В этот раз, у дома 5 корпус 2 по улице Эриванской, утром 24 мая под угрозой ножа он отобрал у 18-летнего молодого человека наушники AirPods, часы и 200 рублей. Ущерб составил 18 200 рублей.

Позже пострадавшему диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, шеи, спины, рук. Возбуждено дело о разбое.

Фото: Piter.tv