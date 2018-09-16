Девять женщин обвинили певца Пласидо Доминго в домогательствах

Потерпевшие пожаловались на то, что музыкант трогал их и насильно целовал в губы.

Девять женщин обвинили 78-летнего певца Пласидо Доминго в домогательствах. Потерпевшие рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением, начиная с 1980-х гг. Об этом пишет Associated Press.

Жертвами Доминго стали восемь певиц и танцовщица. Одна из потерпевших призналась, что однажды музыкант засунул ей руку под юбку. Другие вспомнили, как он насильно целовал их в губы. Женщины пожаловались, что отказ от контакта с артистом негативно сказался на их карьере.

Сотрудники Associated Press пообщались почти с 30 людьми, которые работали с Доминго. Все они подтвердили, что певец часто вел себя неподобающе, особенно в отношении молодых женщин.

Сам артист заявил, что ему жаль, если он кому-то доставил дискомфорт. 78-летний певец добавил, что правила и стандарты, по которым живут люди сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом.

Напомним, Пласидо Доминго является одним из самых известных теноров в мире. Он выступает на оперной сцене уже 50 лет. За это время певец исполнил более 140 ведущих оперных партий, стал обладателем 14 премий "Грэмми".

Ранее актриса Джина Дэвис рассказала о домогательствах на пробах.

Видео: medici.tv, JenniferrushVEVO, Alex K