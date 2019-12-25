Девять ТЦ Санкт-Петербурга проверили на соблюдение масочного режима

В большинстве из них соблюдают предписанные правила.

Чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом нанесли визит девяти торговым центрам в семи районах города. Как сообщили в пресс-службе ККИ, в комплексах проверяли соблюдение масочно-перчаточного режима.

Отмечается, что ранее те же торговые центры попадали в список нарушителей, игнорирующих противоковидные меры. По сей день в Петербурге действует правило использования средств индивидуальной защиты в людных местах и соблюдения дистанции в полтора метра. Руководство торговых центров обязано следить за исполнением этих требований.

В ходе рейда было обследовано около трех сотен магазинов, точек общепита, парикмахерских и прочих торговых объектов, с нарушителями-сотрудниками и посетителями провели разъяснительные беседы. Нарушителей предупредили, что следующая провинность может перерасти в административное дело. В целом проверка показала, что большинство сотрудников соблюдает меры предосторожности, в торговых центрах установлены санитайзеры для обработки рук, нанесена разметка проигрываются звуковые объявления, в некоторых комплексах бесплатно раздают СИЗы.

Также в Петербурге оштрафовали работающие в ТЦ фудкорты.

Фото: пресс-служба ККИ