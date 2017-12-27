Девушка из Казахстана показала самый антисексуальный стриптиз

Самый антисексуальный клип вызвал море положительных слов в адрес исполнительницы.

Вирусным стал ролик снятый 23 января в одном из рабочих офисов в Астане.

Сообщается, что в городе стоят морозы около 30 градусов, но из-за сильного ветра ощущается намного ниже. Героиня ролика накануне сильно замерзла, пока ждала общественный транспорт и в это утро решила одеться потеплее. Она сняла с себя две пары перчаток, несколько свитеров, лыжный утепленный костюм, балаклаву и шарф, 5 пар носков, несколько утепленных штанов.

Сама девушка назвала это "самым антисексуальным стриптизом". Выкладывать этот ролик в сеть не планировала, но, тем не менее, он просочился в интернет и набрал многотысячные просмотры. Пользователи сети интернет понравилась как сама девушка, так и ее "капустин" наряд. "Не тот сибиряк, что не мерзнет, а тот, кто тепло одевается", - написал один из них.

Видео: YouTube/ Demalike