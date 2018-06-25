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Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
Сегодня, 13:44
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lesjasap

Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы

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Врачи надеются, что ребенок полностью восстановится.

Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Чиновница добавила, что в настоящее время пострадавшая чувствует себя хорошо. 

Девочка идет на поправку после перенесенной сложной операции. Врачи дают хороший прогноз. Очень надеемся, что малышка полностью восстановится без каких-либо серьезных последствий

Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области

Напомним, что трагедия произошла в микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска. Трое несовершеннолетних играли на балконе и решили выкинуть пакет с мусором. Он приземлился на голову четырехлетней девочке. Инцидент попал на видеозапись. Ее опубликовал Telegram-канал LifeSHOT. В пакете находилась стеклянная бутылка, которая разбила пострадавшей голову. Ребенка срочно госпитализировали и прооперировали. Затем пациентка была переведена в нейрохирургическое отделение.

В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой.

Теги: красногорск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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