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Девочка из Петербурга находится в тяжелом состоянии после неудачного падения в заброшенном доме
Сегодня, 12:53
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Девочка из Петербурга находится в тяжелом состоянии после неудачного падения в заброшенном доме

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Согласно предварительной информации, она упала при спуске со второго этажа.

Подросток получила серьезные травмы после прогулки по заброшенному зданию в Красносельском районе. По предварительной информации, девочка оступилась и упала при спуске со второго этажа, узнал Piter.tv,

Инцидент произошел 8 мая. 14-летнюю школьницу увезли с улицы Политрука Пасечника. У нее, предварительно, диагностировали травму живота, селезенки. Девочка была в ссадинах. Обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера. 

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, заброшка, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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