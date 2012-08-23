Девочка из Петербурга находится в тяжелом состоянии после неудачного падения в заброшенном доме

Согласно предварительной информации, она упала при спуске со второго этажа.

Подросток получила серьезные травмы после прогулки по заброшенному зданию в Красносельском районе. По предварительной информации, девочка оступилась и упала при спуске со второго этажа, узнал Piter.tv,

Инцидент произошел 8 мая. 14-летнюю школьницу увезли с улицы Политрука Пасечника. У нее, предварительно, диагностировали травму живота, селезенки. Девочка была в ссадинах. Обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера.

Фото: Piter.tv