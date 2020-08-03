Власти Ленобласти выделили 80 млн рублей на трудоустройство детей

Число несовершеннолетних, желающих найти летнюю подработку в регионе, растёт с каждым годом.

В Ленобласти прошла встреча депутата Госдумы от региона Ольги Занко со специалистами ведомств и организаций, связанных с трудоустройством. На мероприятии обсудили проблему трудоустройства несовершеннолетних в летний период. По словам Занко, на эти нужды в 2023 году выделено 80 млн рублей, что вдвое больше суммы в прошлом году.

Также участники встречи отметили, что число несовершеннолетних, желающих найти летнюю подработку в регионе, растёт с каждым годом. Если в 2020-ом их насчитывалось 6 тыс., в 2021-ом это число выросло примерно до 7 тыс., а в прошлом году оно достигло 8 тыс. Этим летом планируется обеспечить работой уже 10 тыс. подростков.

Также специалисты и представители власти рассмотрели вариант сохранения пенсии по инвалидности и потери кормильца для работающих в летний период несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что почти 100 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Ленобласти до середины августа.

Фото: Pxhere