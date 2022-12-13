На Лиговском проспекте появится детский сад на 350 мест

На Лиговском проспекте возведут новый детский сад на 350 подопечных. Дошкольное учреждение получило разрешение на строительство от Госстройнадзора Северной столицы. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.
Учреждение будет трёхэтажным. Застройщиком выступит "Лиговский Сити", входящий в группу ПИК). Общая площадь объекта составит 7,5 тыс. кв. м.
Первый этаж садика оборудуют для младших групп предусмотрев отдельные выходы на игровые площадки. Кроме того, в здании возведут бассейн и залы для спортивных и творческих занятий.
Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине в 2024 году появится детский сад на 160 мест.
Фото: Правительство Петербурга
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