В Гатчине в 2024 году появится детский сад на 110 мест

В саду будет семь групп, включая ясельную.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского сада на 110 мест в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Разрешение на строительство детского садика на 110 мест на улице Чехова выдано группе компаний "Ленстройтрест". В саду будет семь групп, включая ясельную. В здании появятся групповые, универсальные кружковые помещения, залы для физкультурных и музыкальных занятий. Производственная мощность пищеблока составит 1800 блюд в сутки. О ребятах будут заботиться 48 специалистов дошкольного образования.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

В северной части Кудрово в I квартале 2024 года также построят детский сад.

Фото: pxhere.com