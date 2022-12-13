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В северной части Кудрово построят детский сад
Сегодня, 13:00
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В северной части Кудрово построят детский сад

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Строительство необходимо завершить в I квартале 2024 года. 

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 110 мест в северной части Кудрово. Об этом рассказали в региональной администрации.

Новое образовательное учреждение на проспекте Строителей будет возведено по региональной программе "Соцобъекты в обмен на налоги". Застройщиком выступит "Евроинвест Кудрово". Строительство необходимо завершить в I квартале 2024 года. 

После открытия в новый сад смогут пойти 110 детей от двух до семи лет — пять групп, включая ясельную.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: детский сад, кудрово, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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