Детский омбудсмен Петербурга поддержала китайский метод ограничений онлайн-игр для детей

Отныне в Китае дети не могут проводить время за онлайн-играми более трех часов в неделю.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина положительно отнеслась к запрету в Китае на онлайн-игры для несовершеннолетних. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.

Мне нравится эта идея. Нравится, потому что вред, который приносят эти онлайн-игры, мы сейчас уже наблюдаем, начиная от игровой зависимости и заканчивая играми на деньги. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Митянина заявила, что в России задумываются о подобных мерах. К примеру, звучат мысли о том, что "гаджеты в образовательных учреждениях – это зло". Власти даже подумывают запретить детям пользоваться гаджетами во время уроков. Однако, по словам уполномоченного по правам ребенка, в ближайшее время данные меры не будут предприняты, поскольку "в этом современном мире, к сожалению, деньги иногда оправдывают даже ущерб здоровью, а иногда и жизни".

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