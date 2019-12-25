Родители подростков рассказали, чего больше всего боятся

Первые строчки рейтинга разделил страх алкоголя, наркотиков, тяжелой болезни и педофилии.

Родители подростков поделились с компанией "Росгосстрах жизнь", чего боятся больше всего в отношении своих детей. Больше всего родители боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов и других преступников. Треть респондентов выразили сомнения в том, что их дети абсолютно счастливы.

Также часть респондентов (8,6%) боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее. 8% отметили, что ребенок может получить травму в результате несчастного случая. 7,9% опрошенных боятся, что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование. 5% – что ребенок свяжет свою жизнь "не с тем человеком". 4,8% – что ребенок повторит ошибки родителей. 3,7% – что ребенка будут травить в школе. 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами. Меньше всего родители волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома (менее 1%).

Многие отметили, что страхи усилились из-за пандемии. Однако вместе с тем 15% респондентов ответили, что ничего не делают, чтобы со страхом бороться. Почти половина разговаривает с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. Некоторые (4,5%) копят "финансовую подушку безопасности" для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования.

Половина опрошенных (53%) убеждены, что их дети счастливы и у них есть все необходимое. Треть респондентов (33%) в этом сомневаются и хотели бы дать своим детям больше. Оставшиеся затруднились ответить.

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